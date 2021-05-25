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بمشاركة أوباما.. مران خفيف للاعبي الزمالك في الإسكندرية

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 7:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 7:18 م

اكتفى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بأداء مران خفيف اليوم الثلاثاء في ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية.

وكان الفريق قد خاض أمس الإثنين مباراته في الأسبوع الـ 24 من الدوري الممتاز ضد المصري البورسعيدي باستاد الإسكندرية وفاز بنتيجة 3-2.

ويخوض الفريق مرانا خفيفا اليوم، فيما يؤدي اللاعبون الذين خاضوا مباراة المصري تدريبات بدنية فقط، قبل السفر إلى السويس غدا الأربعاء من أجل مواجهة الإسماعيلي الخميس في دور الـ 16 لكأس مصر.

وشهدت التدريبات مشاركة يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للمباراة المقبلة.


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