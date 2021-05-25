أنتوني فوتشي: أمريكا قادرة على إنهاء مرض الإيدز بحلول 2030

قال كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض الدكتور أنتوني فوتشي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على تحقيق هدفها في إنهاء وباء فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بحلول عام 2030، على الرغم من استمرار وباء فيروس كورونا في الوقت الحالي.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم عن فوتشي قوله، أمام لجنة من النواب، إن الولايات المتحدة لم تتراجع في مكافحة مرض الإيدز بالتزامن مع مكافحة كورونا.

ومن جهتها، أوضحت الشبكة أن الجهود المبذولة لمكافحة كورونا حلت محل البحوث الطبية الأخرى، وهو ما أدى إلى إيقاف بعض الأدوية قيد التطوير بعد تحويل شركات الأدوية البحوث والموارد من أجل علاجات كورونا.

وأكد فوتشي تحقيق بعض التقدم فيما يخص مرض الإيدز.