بيمكس المكسيكية للنفط تعتزم الاستحواذ على مصفاة نفط في تكساس

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أعلنت شركة النفط المكسيكية المملوكة للدولة بيمكس أنها تعتزم الاستحواذ على مصفاة نفط دير بارك بالقرب من مدينة هوستون بولاية تكساس الأمريكية.

وتمتلك بيمكس حصة في دير بارك منذ 1993.

وأعلنت بيمكس مساء الاثنين أنها ستستحوذ على الحصة المتبقية من أسهم دير بارك وتبلغ 50% من شركة شل البريطانية للنفط مقابل أقل من 600 مليون دولار.

وقالت بيمكس في بيان "الآن حكومة المكسيك من خلال بيمكس قررت الاستحواذ على حصة شل لكي تمتلك مصفاة دير بارك بالكامل، والتي تمتلك الموارد الكافية لاتمام الاستحواذ دون الحاجة إلى اقتراض".

يذكر أن المكسيك وهي دولة منتجة للنفط للخام تعتمد على الاستيراد لتوفير أغلب احتياجاتها من البنزين بسبب قلة الاستثمارات لتوفير المصافي الحديثة".

من ناحيته قال أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس المكسيك في خطاب أمس الاثنين إنه مع شراء المصفاة في تكساس ستحقق المكسيك الاكتفاء الذاتي من البنزين ومنتجات الديزل عام 2023.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة دير بارك 340 ألف برميل نفط خام يوميا.

وإذا وافقت السلطات الأمريكية المعنية من المتوقع استكمال الصفقة خلال الربع الأخير من العام الحالي.