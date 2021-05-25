 عراقيون يتظاهرون في بغداد للمطالبة بالكشف عن منفذي الاغتيالات داخل البلاد - بوابة الشروق
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عراقيون يتظاهرون في بغداد للمطالبة بالكشف عن منفذي الاغتيالات داخل البلاد

بغداد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 12:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 12:01 م

احتشد المئات من العراقيين، اليوم الثلاثاء، في ساحة التحرير بوسط بغداد للمشاركة في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالكشف عن الجماعات التي تتولى قتل الناشطين المدنيين في البلاد.

 

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مجاميع كبيرة من المتظاهرين تتوافد على ساحة التحرير للمشاركة في المظاهرات. وقد خرجت مظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات العراقية، للمطالبة بكشف الجماعات التي تقوم بقتل واستهداف الناشطين المدنيين وقادة المظاهرات الاحتجاجية في البلاد.

 

وأوضح الشهود أن السلطات العراقية لم تتخذ إجراءات أمنية مشددة وأن جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير مفتوحة أمام الحركة دون وجود حواجز أمنية باستثناء انتشار للقوات الأمنية وهي تحمل العصي وتحيط بساحة التظاهر.

 


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