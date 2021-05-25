الجارديان: نقص اسطوانات الأكسجين يهدد بالانهيار التام لعشرات الأنظمة الصحية

تواجه عشرات البلدان نقصا حادا في اسطوانات الأكسجين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، ما يهدد بـ"الانهيار التام" للأنظمة الصحية.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن مكتب الصحافة الاستقصائية حلل البيانات التي قدمها تحالف "كل نفس يهم" ومسار المنظمات غير الحكومية ومبادرة كلينتون للوصول إلى الصحة لرصد البلدان الأكثر عرضة لخطر نفاد الأكسجين، كما درسوا بيانات بشأن معدلات التطعيم العالمية.

وتعتبر 19 دولة حول العالم -بما في ذلك الهند والأرجنتين وإيران ونيبال والفلبين وماليزيا وباكستان والأرجنتين وكوستاريكا والإكوادور وجنوب إفريقيا- الأكثر عرضة للخطر بعد تسجيل زيادات هائلة في الطلب منذ مارس -بما يتمثل ارتفاعا على الأقل بـ20%- بينما قامت هذه الدول بتلقيح أقل من 20% من سكانها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثمة مخاوف من أن دول آسيوية أخرى مثل لاوس باتت معرضة للخطر، فضلا عن دول أفريقية بما في ذلك نيجيريا وإثيوبيا وملاوي وزيمبابوي التي لديها أنظمة أقل نضجا لتوصيل الأكسجين؛ ما يعني أن الزيادة الصغيرة في الاحتياجات يمكن أن تخلق مشاكل كبيرة.

من جانبها، قالت ليث جرينسلاد منسق تحالف "كل نفس تهم"، إن العديد من هذه البلدان واجهت نقصا في الأكسجين قبل الوباء، مشيرا إلى أن الحاجة الإضافية تدفع بالأنظمة الصحية إلى حافة الهاوية.

وأضافت: "كان ينبغي أن يكون الوضع العام الماضي ومرة ​​أخرى في يناير من هذا العام في البرازيل وبيرو جرس الإنذار". لكن العالم لم يستيقظ. كان يجب أن نعرف أن ما حدث في الهند سيحدث بعد رؤية ما حدث في أمريكا اللاتينية، والآن بالنظر إلى آسيا يجب أن نعرف أن هذا سيحدث في بعض المدن الكبرى في أفريقيا ".

ونسبت الصحيفة إلى روبرت ماتيرو، الذي يرأس فريق عمل طوارئ الأكسجين كوفيد-19، قوله: "يمكننا أن نرى الانهيار التام للأنظمة الصحية، خاصة في البلدان ذات الأنظمة الهشة للغاية".