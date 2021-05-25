 صحيفة: الاتفاقية الرقمية بين سنغافورة والاتحاد الأوروبي قد تساعد في تسهيل إجراءات السفر - بوابة الشروق
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صحيفة: الاتفاقية الرقمية بين سنغافورة والاتحاد الأوروبي قد تساعد في تسهيل إجراءات السفر

الاتحاد الاوربي
الاتحاد الاوربي
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 5:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 5:37 م
نقلت صحيفة "ستريتس تايمز" عن وزير التجارة السنغافوري، جان كيم يونج، قوله اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن أن تتوافق اتفاقية رقمية تم إبرامها بين سنغافورة والاتحاد الأوروبي، مع معايير الشهادة الرقمية الخاصة بالحصول على اللقاح، وأن تؤدي إلى تسهل السفر عبر الحدود.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن يونج القول، إن مثل هذه الاتفاقية يمكن أن تتيح التعرف المتبادل على المسافرين من خلال الهويات الرقمية، وأن تسمح للشركات التحقق بسهولة من العملاء عبر الحدود.

ويمكن للشركات السويدية استخدام سنغافورة لتجربة وتسويق التكنولوجيا الخضراء، لتلبية الطلب المتزايد على كفاءة الطاقة الصناعية.

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