رئيس الوزراء العراقي يوجه بدعم مطالب المتظاهرين

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دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي اليوم الثلاثاء دعم مطالب المظاهرات الاحتجاجية والكشف عن قتلة الحراك الشعبي وإشراك الشباب في عمليات الإصلاح والتغيير في البلاد.

وقال العبادي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "نؤيد المطالب المشروعة والسلمية للمواطنين المحتجين وقد دعونا منذ مظاهرات أكتوبر عام 2019 وندعو اليوم للكشف عن القتلة وضمان انتخابات حرة وأمنه ونزيهه".

ودعا إلى إشراك الشباب بالإصلاح والتغيير وأن التظاهرات السلمية رافعة إصلاح للنظام والدولة بعيدا عن الترويع والفوضى.

وأكتظت ساحة التحرير وسط بغداد وساحتي الفردوس والنسور بآلاف من المتظاهرين من بغداد والمحافظات للمطالبة بإنزال القصاص بقتلة قيادات المظاهرات الشعبية والناشطين المدنيين الذين قضوا برصاص الجماعات المسلحة.

وحمل المتظاهرون خلال المظاهرات التي انطلقت عصر اليوم أعلام العراق وعددا من صور الناشطين المدنيين الذين قتلوا برصاص الجماعات المسلحة في بغداد والمحافظات وطالبوا الحكومة العراقية بالكشف عن هذه الجماعات.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات القبض على أربعة مندسين يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

وذكر بيان لخلية الأمني أن المندسين حاولوا اختراق الخطوط الأمامية وإحداث الفوضى أثناء التظاهرات.

وأوضح البيان لقد باشرت القوات الأمنية المشتركة والمنوط بها مهمة تأمين التظاهرات بواجباتها بمهنية تامة وحرص عال يبين مدى تحلي هذه القوات بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المتظاهرين السلميين الكرام مستندة على توجيه القائد العام للقوات المسلحة وأوامره الواضحة في هذا الإطار والمرتكزة على حماية أمن وسلامة المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات.

وشدد البيان على منع المظاهر المسلحة ورفض استخدام السلاح والحفاظ على المال العام والخاص ونبذ الممارسات غير القانونية التي قد تحرف سير التظاهرات عن مسارها السلمي المرجو منها.

وأكد البيان أن القوات الأمنية تحرص في استراتيجيتها الموضوعة لحماية المتظاهرين إلى فرض أطواق أمنية شامل تؤمن حركة المتظاهرين في ساحات التظاهر بالعاصمة بغداد ومختلف محافظات البلاد.

وبحسب البيان شملت خطة تأمين التظاهرات التنسيق مع الدوائر المختصة لضمان انسيابية حركة المرور بما يضمن معه عدم توقف مصالح المواطنين والحياة العامة اليومية.

وأوضح بيان خلية الإعلام الأمني أن القوات المشتركة حرصت على تأمين مفارز طبية في القواطع الأمنية في بغداد والمحافظات مع توفير المياه والعلاج لكل المتظاهرين وما يحتاج ذلك.

ودعت قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين كافة بأهمية الإلتزام بسلمية التظاهرات والتعبير عن حقهم الدستوري بحرية تامة ما يعكس ثقافتهم وإلتزامهم ووطنيتهم وستحرص القوات الأمنية العراقية المشتركة على حماية سلمية التظاهرات وأمن المتظاهرين وتقديم الدعم الكامل لهم.

وأكتظت مداخل بغداد الجنوبية بعشرات الحافلات التي تقل متظاهرين من المحافظات الجنوبية وهم يحملون أعلام العراق.

ومن المنتظر أن تنطلق في الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء في بغداد مظاهرات شعبية بمشاركة أعداد من المتظاهرين في بغداد والمحافظات للمطالبة بالكشف عن قتلة قادة المظاهرات والناشطين وإحالتهم للقضاء العراقي.

وبحسب شهود عيان فإن آلاف من المتظاهرين انتشروا في ساحات التحرير والفردوس بجانب بغداد الرصافة فيما تمركز آخرون في ساحة النسور في جانب بغداد الكرخ فيما شرعت القوات الأمنية بنشر قوات إضافية لتأمين الحماية للمتظاهرين.