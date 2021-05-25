وزير: اليونان تفتح أبوابها أمام من تلقوا اللقاح الروسي

قال وزير يوناني، إن السائحين الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي، يستطيعون السفر إلى اليونان دون عوائق، رغم أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف باللقاح في الجواز الخاص بالتطعيم الذي يعتزم إصداره، والذي سيسمح بالسفر داخل دول التكتل.

ونقلت وسائل إعلام يونانية عن وزير الخارجية نيكوس ديندياس القول خلال رحلة لروسيا أمس الاثنين: "أولئك الذين تم تطعيمهم بسبوتنيك في ويقدمون شهادة تطعيم، لن يواجهوا أدنى مشكلة".

وأضاف ديندياس: "سيتخذ الاتحاد الأوروبي القرار النهائي قريبا، وستتبعه اليونان".

ومن الممكن أيضا دخول الأراضي اليونانية، دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي، وذلك بالنسبة للمسافرين الذين يقدمون نتيجة سلبية لفحوص "بي.سي.آر" الخاصة بالكشف عن الإصابة بكورونا.