محافظ الأقصر يتفقد مركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى الحميات

تفقد مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بالأقصر، لمتابعة انتظام أعمال تلقي المواطنين للقاح وتذليل أي عقبات للتيسير على المواطنين.

وتابع ألهم سير العمل داخل المركز والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح داخل المركز الذي يعمل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، كما استمع إلى المواطنين المتواجدين بالمركز للاستفسار عن أي عقبات تواجههم، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وحسن استقبال ومعاملة المواطنين، مناشدا أهالي وأبناء المحافظة بضرورة الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وزار معيادات علاج فيروس سي وبي، وتفقد أعمال إحلال وتطوير مبنى الحميات القديم، الذي سيشمل غرف مرضى وأشعة وعنايات حمايات وجهاز هضمي وصدر وعمليات مناظير.

وفي ختام الجولة، أشاد ألهم بجهود الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المتخصصة لاستقبال المواطنين، والبالغ عددها 4 مراكز على مستوى المحافظة في كل من الأقصر وإسنا وأرمنت والعديسات.