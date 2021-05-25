وزيرة الصحة الفلسطينية: استلمنا 102 ألف و960 جرعة من لقاح فايزر

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، استلام 102 ألف و960 جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" من اليونسيف عبر مؤسسة كوفاكس.

وأضافت الكيلة - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أنه تم إرسال 46 ألفًا و800 جرعة من الجرعات المستلمة إلى قطاع غزة، مناشدة المواطنين في القطاع بأخذ التطعيمات خصوصًا في ظل هذه الظروف الحرجة.

وأشارت الكيلة إلى أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، حيث ساهم تشريد مئات العائلات من بيوتهم إلى المدارس والشوارع والأماكن العامة في انتشار وباء "كورونا" بشكل كبير، مؤكدة أن تلقي اللقاح سيساعد في التخفيف من انتشار الفيروس.