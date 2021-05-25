الجاليتان التركية والألبانية تنتقدان وزير الصحة الألماني بسبب كورونا

انتقدت الجاليتان التركية والألبانية في ألمانيا وزير الصحة الألماني ينس شبان بسبب تصريحاته التي قال فيها إن زيارات الأقارب في تركيا والبلقان أدت إلى ارتفاع عدد إصابات كورونا في الصيف الماضي.

وأعرب رئيس الوزراء الألباني ادي راما والطائفة التركية في ألمانيا عن غضبهما من تصريحات الوزير.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال راما "إنها لفضيحة أن وزيرا ألمانيا يُشَهِّر علانية بالبلقان وأن يقلل بذلك من قيمة أشخاص ذوي أصول مهاجرة، وأنا لن أسمح بأن يتم تصوير ألبانيا على أنها منطقة خطر لقضاء رحلات العطلات، وليس هناك أعداد تثبت هذا الأمر".

من جانبه، قال نائب رئيس الطائفة التركية في ألمانيا سيرهات أولوسوي إن شبان "وضع شرائح كاملة من السكان تحت الاشتباه العام" وفتح " بابا وبوابة للتشهير"، واتهم الوزير بمحاولة شن "حملة انتخابية بأي ثمن وعلى حساب بعض الناس، فالموجة الثانية لوباء كورونا محلية الصنع، لكن الإدارة الجيدة لأزمة كورونا تبدو مختلفة".

كان الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي صرح لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الصادرة أول أمس الأحد بأن "الرحلات الخارجية وفي الغالب كانت لزيارات عائلية في تركيا والبلقان، تسببت في نحو 50% من الإصابات الجديدة بكورونا على مراحل".

وطالب الوزير بمنع هذه الزيارات في العام الحالي، وقال إن هذا السبب الذي جعله يعتزم في وقت مبكر إبرام اتفاقيات مع تركيا بشأن إجراء اختبارات كورونا عند دخول ومغادرة البلاد.