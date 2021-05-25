الجامعة العربية تحتفل غدا باليوم العالمي للملكية الفكرية

تحتفل إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، غدا الأربعاء، باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار "الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة: نقل افكارك الى السوق"، وذلك في مقر الأمانة العامة للجامعة الدول العربية.

وذكرت الجامعة العربية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاحتفال سيتضمن عدة جلسات لمناقشة عدد من المحاور ويقدمها عدد من الخبراء من مصر وبقية الدول العربية، ومن أهمها دور الابتكار لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إدارة الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة، أهمية الملكية الفكرية كأداة لتعزيز قيمة منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، كيفية تعزيز مقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من نظام الملكية الفكري، ودور الجامعات في تعزيز الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم عرض أفضل التجارب والممارسات الناجحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبها قالت الدكتورة مها بخيت مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الأساس الطبيعي لانطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر شعار الاحتفال هذا العام فرصة من أجل تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الملكية الفكرية في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ومساعدتهم على بناء مشروعات أقوى وأكثر قدرة على التنافس في كافة بلدان العالم، وذلك من خلال تشجيع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على أهمية استخدام الملكية الفكرية بالنسبة لشركاتهم وذلك لتطوير قدرتهم لسرعة الوصول إلى السوق.

وسيشارك في هذا الاحتفال المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية وعدد من الخبراء والباحثين في مجال الملكية الفكرية ورواد أعمال وأصحاب شركات صغيرة ومتوسطة.