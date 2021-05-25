مصطفى شعبان: وافقت على «ملوك الجدعنة» لافتقاد الدراما لقصص الصداقة

قال الفنان مصطفى شعبان، إن المنتج صادق الصباح تواصل معه لعمل مسلسل عن قصة تدور أحداثها حول الصداقة، مشيرًا إلى موافقته فورًا على القصة ومشاركة الفنان عمرو سعد بطولة العمل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الاثنين، أن قصة الصداقة في الأعمال الدرامية مفقتدة منذ مدة، لهذا عندما عرضت عليه وافق على الفور، ذاكرًا أن المسلسل قدم شكل الحارة الشعبية المصرية، وعلاقة سكانها ببعضهم.

وأشاد بتجربته في التمثيل مع الفنان عمرو سعد، والذي وصفه بأنه نجم كبير صاحب تاريخ طويل، مضيفًا أنهما أصبحا مقربين جدًا بعدما قضوا فترة 3 أسابيع في لبنان قبل التصوير لدراسة المشاهد.

وذكر أن المخرج أحمد خالد موسى كان واعيًا بشكل كافي لإدارة العمل دون أن يشعر بطلي العمل أن هناك زيادة في المشاهد لأحدهما عن الآخر،

وأوضح أنه تم تصميم الحارة التي تدور فيها أحداث المسلسل بلبنان، إضافة إلى أنه تم نقل المعدات من مصر لتصبح حقيقية، قائلًا إنهم بدأوا التحضير للمسلسل منذ شهر مايو وبداية التصوير كانت في شهر يناير الماضي.