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نشر مقطع فيديو لبروتاسيفيتش تقول المعارضة إنه تم تحت الإكراه

بروتاسيفيتش
بروتاسيفيتش
موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 12:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 12:16 ص

نشر مقطع فيديو للصحفي البيلاروسي المنشق رومان بروتاسيفيتش، اليوم الاثنين، بعد اعتقاله قبل يوم واحد، مما أثار قلق المعارضة التي قالت إن هناك مؤشرات على أنه تم تحت الإكراه.

وتم تداول مقطع الفيديو في قناة موالية للحكومة على تيليجرام اليوم الاثنين.

وفي مقطع الفيديو، أكد بروتاسيفيتش أنه محتجز في سجن الحبس الاحتياطي رقم 1 في مينسك.

كما نفى أن يكون قد تعرض لمشاكل في القلب، بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بروتاسيفيتش إنه عومل وفقا للقانون ويتعاون مع المحققين ويريد الإدلاء بمزيد من الاعترافات.

وعلى تطبيق تيليجرام، قالت المعارضة إنه أجبر على تصوير مقطع الفيديو وأنه بدا أنه "تعرض للتعذيب".

وقال أحدهم: "لم يقل رومان أبدا عن طيب خاطر ما قاله أمام الكاميرا".

وقالوا إنه يبدو أنه أجريت له عمليات مكياج، وأن وجهه ظهرت عليه علامات العنف وأن أنفه كان مكسورا.

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