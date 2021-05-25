عمال مصنع رينو نيسان في الهند يرفضون العمل بسبب كورونا

تواجه شركة صناعة السيارات اليابانية الفرنسية رينو نيسان أوتوموتيف نزاعا قضائيا في الهند بعد تهديد عمال خطوط مصنعها هناك بالتوقف عن العمل خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والطعن على قرار الحكومة باستثناء صناعة السيارات من إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إحدى النقابات العمالية أقامت دعوى قضائية ضد شركة السيارات وحكومة ولاية تاميل نادو الهندية أمام محكمة مدراس العليا تشكو فيها من تعريض صحة العمال وسلامتهم للخطر، في تخضع باقي الولاية لإجراءات إغلاق صارمة لوقف انتشار العدوى بفيروس كورونا.

من ناحيتها قالت شركة رينو نيسان أمام المحكمة إنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك تقليل عدد العمال في دورة العمل الواحدة.

من ناحيتها قالت المحكمة العليا في مدراس اليوم "يبدو أن هناك بعض التوتر بين صاحب العمل رينو نيسان وعمالها، بما في ذلك تهديد مبطن من جانب العمال بعدم الذهاب إلى المصنع إذا لم يتم مراعاة مخاوفهم".

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة ثانية لمتابعة نظر القضية يوم 31 أيار/مايو الحالي.

وقالت متحدثة باسم رينو نيسان في الهند في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن "صحة عمالنا وسلامتهم من أهم اهتماماتنا ونحن نتبع كل القواعد والنظم الضرورية لتوفير بيئة عمل آمنة ... في الوقت نفسه لا يمكننا التعليق على الأمر لأنه منظور أمام المحكمة".

وبحسب وثائق المحكمة فإن الشركة قالت للمحكمة في الأسبوع الماضي إنها مضطرة إلى استمرار تشغيل المصنع والسماح لها بذلك وفقا للقواعد المحلية لآن لديها التزامات تصديرية. ولكن العمال رفضوا هذا القول وقالوا إن صحتهم لا يمكن أن تكون محل مساومة في هذه العملية.

يذكر أن الطاقة الإنتاجية لمصنع رينو نيسان في الهند تبلغ 480 ألف سيارة سنويا، وتم تخفيض عدد دورات العمل فيه من ثلاث دورات إلى دورتين يوميا. كما يلتزم المصنع بقواعد السلامة التي تشمل قواعد نقل العمال من وإلى المصنع وبرنامج لتطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد بحسب ما ذكرته الشركة أمام المحكمة.