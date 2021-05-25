 فون دير لاين: التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يزداد صعوبة - بوابة الشروق
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فون دير لاين: التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يزداد صعوبة

أورزولا فون دير لاين
أورزولا فون دير لاين
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 7:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 7:22 ص

 قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين إن التعاون الاقتصادي بين أوروبا وروسيا أصبح صعبا بشكل متزايد.

وقالت: "لم تسفر عديد من المحاولات لتحسين العلاقة مع روسيا من جانبنا على مدى سنوات عديدة وعقود تقريبا عن النجاح الذي تستحقه".

وأضافت: "إن التعاون الاقتصادي بمرور الوقت ازداد صعوبة"، وأضافت أن الاقتصاد الروسي يحتاج إلى أن يتم تحديثه .

وقالت فون دير لاين إنها تخطط لتقديم مقترحات جديدة للتعامل مع روسيا بما فى ذلك ما يتعلق بخط انابيب "نورد ستريم 2" .

وقالت إن الخيارات ستناقش في تقرير حول العلاقات مع روسيا فى نهاية حزيران/يونيو.

وأضافت أن التقرير سيقدم " خيارات السياسة المختلفة التى ستُظهر كيف يمكننا التعامل مع روسيا".

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