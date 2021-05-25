فون دير لاين: التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يزداد صعوبة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين إن التعاون الاقتصادي بين أوروبا وروسيا أصبح صعبا بشكل متزايد.
وقالت: "لم تسفر عديد من المحاولات لتحسين العلاقة مع روسيا من جانبنا على مدى سنوات عديدة وعقود تقريبا عن النجاح الذي تستحقه".
وأضافت: "إن التعاون الاقتصادي بمرور الوقت ازداد صعوبة"، وأضافت أن الاقتصاد الروسي يحتاج إلى أن يتم تحديثه .
وقالت فون دير لاين إنها تخطط لتقديم مقترحات جديدة للتعامل مع روسيا بما فى ذلك ما يتعلق بخط انابيب "نورد ستريم 2" .
وقالت إن الخيارات ستناقش في تقرير حول العلاقات مع روسيا فى نهاية حزيران/يونيو.
وأضافت أن التقرير سيقدم " خيارات السياسة المختلفة التى ستُظهر كيف يمكننا التعامل مع روسيا".