ارتفاع حصيلة القتلى شرقي الكونغو إثر ثوران بركان إلى 32

ارتفع العدد المؤكد للقتلى جراء ثوران بركان جبل نيراجونجو في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 32، اليوم الثلاثاء، مع استمرار الهزات الأرضية القوية في المنطقة.

وتوفي بعضهم أثناء محاولة الفرار، بحسب رئيس الدفاع المدني الإقليمي جوزيف ماكوندي.

وقال ماكوندي: "لدينا سبعة أشخاص أحرقتهم الحمم البركانية وثلاثة اختنقوا أثناء محاولتهم عبور الحمم المتدفقة على الطريق".

وثار بركان جبل نيراجونجو يوم السبت الماضي في محمية فيرونجا الوطنية، على بعد أقل من 20 كيلومترا شمال جوما وبالقرب من الحدود الرواندية.

واستمرت الهزات القوية في التأثير على الجزء الشرقي من البلاد، مما تسبب في بعض الأحيان في أضرار جسيمة في المباني وشقوق في الطرق الممهدة.

وأصيب ثمانية أشخاص بجروح خطيرة إثر انهيار مبنى من طابقين في إحدى ضواحي مدينة جوما.

يذكر أن جبل نيراجونجو ثار آخر مرة عام 2002، عندما تكبدت جوما خسائر فادحة بسبب الحمم، وأسفر ذلك عن مقتل 250 شخصا وفقدان 120 ألف شخص لمنازلهم.