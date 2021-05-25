سنغافورة ترفع اختبارات ما قبل التصدير ومتطلبات الاعتماد للأغذية المستوردة من فوكوشيما

أبلغ رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، نظيره الياباني يوشيهيدي سوجا، في مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن ترفع بلاده اختبارات ما قبل التصدير ومتطلبات الاعتماد الخاصة بالأغذية التي يتم استيرادها من فوكوشيما، وذلك بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية السنغافورية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيس الوزراء السنغافوري القول، إن بلاده "راضية عن نتائج مراقبة سلامة الغذاء".



وأضاف رئيس الوزراء السنغافوري، أن الدولة المدينة ترغب في تعميق التعاون في قطاعي الاقتصاد والصحة العامة مع اليابان، بما يتضمن الاعتراف المتبادل بالشهادات الصحية.