المالكي يدعو القوى السياسية العراقية إلى رفض تأجيل الانتخابات

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، القوى السياسية والاجتماعية في البلاد اليوم الثلاثاء، إلى إعلان رفضهم لفكرة تأجيل إجراء الانتخابات العامة المبكرة، والإصرار على إجرائها في موعدها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال المالكي، الذي سبق وشغل منصب رئيس الحكومة العراقية لفترتين متتاليتين بين عام 2006 إلى 2014، في بيان صحفي: "كثر الحديث في الآونة الأخير عن تأجيل الانتخابات البرلمانية ونود التأكيد أن الانتخابات ستجري في وقتها المحدد رسميا ولا تأجيل لها".

وأضاف: "نؤكد رفضنا الشديد لحكومة الطوارئ، لأنها تعني تمردا على الديمقراطية وأصول تداول السلطة برلمانيا، والإساءة والانتقاص من إرادة الشعب العراقي الذي حزم أمره للمشاركة الواسعة في الانتخابات".

وشدد على عدم "تضييع جهد المفوضية العليا المستقلة للاأنتخابات بعدما قطعت شوطا في التحضير وتجاوز الصعوبات والتحديات".

ودعا المالكي الحكومة إلى التخطيط والعمل بجد وحزم على توفير بيئة أمنية تحمي المرشحين والناخبين وتمنع عمليات التزوير.