رابطة كتاب ونقاد الفن تناشد الصحفيين تقنين عملهم خلال مراسم عزاء المشاهير

ناشدت رابطة "كتاب ونقاد الفن" بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ناصر جابر، جميع صحفيي الفن بالمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية بتقنين أداء العمل الصحفي في تغطية مراسم عزاء المشاهير ونجوم الفن، خاصة بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت نتيجة التزاحم وافتعال الأزمات فى العديد من تلك المراسم، كما حدث في مشهد مؤسف مؤخرا خلال عزاء الفنان الكبير الراحل سمير غانم.

وأكدت الرابطة، في بيان اليوم الثلاثاء، أهمية العمل الصحفي في تغطية هذه المراسم من أجل توثيق الأحداث، قائلة: "ولكن نظرا لما تم رصده خلال الفترة الماضية من أزمات بسبب الزحام أثناء تغطية أحداث العزاء ومحاولة إجراء حوارات مع أَسر الراحلين والنجوم والمشاهير لتقديم واجب العزاء، انعكس المشهد بصورة لا تليق بالصحفي ولا بمهنة الصحافة، ما تسبب في الإحراج لكل الموجودين".

ولفتت الرابطة إلى أن الموجودين ليسوا كلهم من الصحفيين، بل هناك عدد من أصحاب القنوات الخاصة على موقع "اليوتيوب" ومراسلي القنوات الفضائية وعدد من منتحلي صفة الصحفي، موضحة أنه عندما تقع أي أزمة نتيجة هذا التكدس والزحام يلقى بالوم على الصحفيين فقط دون غيرهم، فيما يعد أمرا غير مقبول شكلا ومضمونا.

وأضافت الرابطة أنها ستتقدم بطلب رسمي لنقيب الصحفيين ضياء رشوان، ومجلسه الموقر من أجل وضع حلول لهذه الأزمة وآلية لمنع وقوعها مستقبلا، للمحافظة على المهنة وصورة الصحفي.