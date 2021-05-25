رئيس تونس يؤكد ضرورة الدفاع عن الحق الفلسطيني في المحافل الدولية كافة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة أن تواصل تونس الاضطلاع بدورها في الدفاع عن الحق الفلسطيني في كافة المحافل الدولية والإقليمية والتنسيق، لغرض ذلك، مع الدول الشقيقة والصديقة والبلدان المؤثرة من أجل دعم هذا الموقف.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سعيد اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية صدر اليوم، أنه في إطار متابعة الرئيس سعيد الحثيثة للاستحقاقات الإقليمية القادمة، جدد تأكيد العزم الثابت على أن تنعقد قمة الفرانكوفونية في أفضل الظروف، وأسدى تعليماته للجرندي بوجوب الالتزام بتعهد تونس باحتضان هذا الاستحقاق في موعده المحدد.

كما أكد الرئيس التونسي على ضرورة أن توفر اللجنة الوطنية لتنظيم القمة كل أسباب النجاح لهذا الحدث الهام، وتسرع في تلافي التأخير المسجل على مستوى الإعداد اللوجستي والمضموني لهذه التظاهرة.