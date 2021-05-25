زعيمة المعارضة في بيلاروس: على المجتمع الدولي أن يرد على اعتقال بيلاروس لصحفي معارض

قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، إن المجتمع الدولي يجب أن يعمل بصورة متعاونة ضد المناورة التي قامت بها بيلاروس في مطلع الأسبوع الجاري لاعتقال صحفي معارض، من خلال إجبار طائرة ركاب كان يستقلها، على الهبوط في مينسك.

وكتبت تيخانوفسكايا، التي تعيش في المنفى في ليتوانيا، على تطبيق "تيليجرام" اليوم الثلاثاء، أن الوقت قد حان لمناقشة الخطوات المشتركة "لتقديم الجناة إلى العدالة".

وقالت بعد اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة يجب أن تبدأ تحقيقا بشأن إجبار الطائرة التابعة لخطوط "ريان إير" الجوية على الهبوط، واحتجاز الصحفي رومان بروتاسيفيتش.

وأضافت أن "كل هذا يأتي نتيجة إفلات النظام من العقاب، وعدم وجود رد حاسم من جانب المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أنها تعتقد أن بروتاسيفيتش يتم تعذيبه.

ومن جانبه، قال بروتاسيفيتش في مقاطع فيديو تم تداولها في بيلاروس، إنه يريد الإدلاء بمزيد من الاعترافات بشأن تنظيم أعمال شغب واسعة النطاق، وهي تصريحات قالت المعارضة إنها صدرت تحت الإكراه، مشيرة إلى وجود آثار للضرب لدى بروتاسيفيتش.