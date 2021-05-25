جوجل تسمح بوضع كلمة مرور على صفحة نشاط المستخدم

أضافت شركة جوجل عملاق محركات البحث في العالم طريقة لوضع كلمة مرور على صفحة الويب والنشاط الخاصة بالمستخدم.

وتعرض صحفة نشاط المستخدم وفقًا لما نقله موقع "ذا فيرج" التقني جميع أنشطة المستخدم عبر خدمات جوجل المختلفة والتي تتضمن عمليات البحث وسجل مشاهدة منصة يوتيوب YouTube واستفسارات مساعد جوجل.

وقبل إضافة تلك الميزة كان من الممكن لأي شخص يلتقط جهازًا سجلت الدخول إليه ورؤية هذا النشاط بكل سهولة.

ولتنشيط ميزة التحقق الجديدة عليك الانتقال إلى صفحة نشاط جوجل والنقر فوق إدارة التحقق من نشاطي، وبعد ذلك تحديد خيار "طلب تحقق إضافي" وحفظه وإدخال كلمة مرورك لتأكيد أنك الشخص الذي يحاول إجراء التغيير.

وبدون تفعيل التحقق لديك فإن زيارة أي شخص لصفحة النشاط على جهازك سيعرض مجموعة أنشطتك على جوجل دون طلب كلمة مرور.

ومع ذلك، فإن تشغيل التحقق سيتطلب من أي شخص يحاول رؤية المعلومات أن ينقر على زر التحقق وإدخال كلمة مرور حساب جوجل قبل أن يعرض أي سجل نشاط.



