اليابان تفرض الحجر الصحي لمدة 10 أيام على الهند و5 دول أخرى

قالت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إنها ستمدد فترة الحجر الصحي للمسافرين، الذين زاروا الهند مؤخرا وخمس دول أخرى في جنوب آسيا من ستة إلى 10 أيام، وسط مخاوف متزايدة بشأن المتغير الهندي لفيروس كورونا.

وقالت الحكومة -وفقا لوكالة الأنباء اليابانية كيودو- إنها ستفرض مؤخرا فترة حجر صحي لمدة ثلاثة أيام على المسافرين الذين زاروا كازاخستان وتونس، مع إجراء اختبار فيروس كورونا في اليوم الأخير.

ومن المقرر أن يدخل الحجر الصحي لمدة 10 أيام -والذي ينطبق أيضا على بنغلاديش وجزر المالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا- حيز التنفيذ يوم الجمعة القادم.

وسيطلب من المسافرين الذين ذهبوا إلى أي من مناطق جنوب آسيا هذه في غضون 14 يوما من وصولهم إلى اليابان البقاء في منشأة مخصصة لمدة 10 أيام إلزامية، وسيتم خلالها اختبار فيروس كورونا ثلاث مرات.