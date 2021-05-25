الأرجنتين تسجل 22 ألفا و651 حالة إصابة جديدة و417 وفاة بفيروس كورونا

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تواصل الأرجنتين تعرضها للموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مسجلة أرقام قياسية من الحالات الجديدة في اليوم الواحد حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سجلت 22 ألفا و651 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة اليوم و417 حالة وفاة.

وإجمالا، أصيب 3 ملايين و562 ألفا و 135 شخصا في الأرجنتين حتى الآن بفيروس كورونا، حسبما أفاد أحدث تقرير مساء اليوم الاثنين.

وأفاد التقرير بوفاة 417 شخصا ليصل إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 74 ألفا و480 شخصا .

كما بلغت حالات الشفاء حتى الآن 3 ملايين و133 ألفا و 183 شخصا .