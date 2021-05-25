وزير الدفاع الياباني: قوات الدفاع الذاتي ستدفع بأطباء وممرضات أثناء الأولمبياد

قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، في البرلمان اليوم الثلاثاء، إن بلاده ربما تستعين بأطباء وممرضات من قوات الدفاع الذاتي، وذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو في يوليو المقبل.

وأضاف كيشي أن وزارته تلقت ذلك الطلب من جانب اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو.

وبدأت القوات المسلحة في اليابان، عملية فتح مراكز التطعيم في طوكيو وأوساكا هذا الأسبوع، للمساعدة في تسريع عملية التطعيم البطيئة للغاية في اليابان، وذلك قبل شهرين فقط من انطلاق المسابقة التي سبق وأن تأجلت العام الماضي.

وبحسب اللجنة المنظمة، فإن هناك حاجة إلى 230 طبيبا، بالإضافة إلى 310 ممرضة يوميا في الألعاب، وحتى الآن تم توفير 80 بالمئة من الرقم المطلوب من الطاقم الطبي.

وأبدت اللجنة المنظمة للألعاب واللجنة الأولمبية الدولية، إصرارا على إقامة المنافسات بأمان تام، وذلك رغم دخول اليابان في موجة رابعة من الجائحة، فيما تم وضع العاصمة طوكيو في حالة طوارئ تمتد حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشار جون كوتس رئيس لجنة التنسيق في دورة طوكيو 2020، إلى أنه سيتم تطعيم 80 بالمئة من المقيمين في القرية الأولمبية مع حلول وقت دورة الألعاب الأولمبية.

ولن يُسمح بالجماهير من خارج اليابان بالحضور لمتابعة الالعاب التي تم تأجيلها من العام الماضي، في الوقت الذي تقلصت فيه أرقام الحاضرين من الاتحادات والرعاة ووسائل الإعلام.

وأظهر استطلاع رأي حديث أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن 72 بالمئة من اليابانيين يرغبون في إلغاء دورة الألعاب الأولمبية أو تأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.