أعلنت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، بدء إجراء تحليل المادة الخام للقاح سينوفاك ضد فيروس كورونا، التي وصلت مصر يوم الجمعة الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، مساء الثلاثاء، إن هذه الإجراءات تخضع لإجراءات رقابية ويستمر التحليل مدة 20 يومًا، موضحةً أنه سيتم بعد ذلك إجراء عملية التصنيع كمنتج نهائي.

وأضافت أن المنتج النهائي سيخضع لمرحلة تحليل أخرى، تليها مرحلة التقييم من هيئة الدواء التي تجري مجموعة من الإجراءات لفحص الملفات وإجراء التحاليل والاطلاع على النتائج خلال مرحلة الإنتاج، ثم يتم التسجيل وبدء نزول المستحضر للسوق.

وأوضحت والي أن هذه الخطوات تستهدف الاطمئنان إلى درجة أمان وفاعلية اللقاح المستخدم، مشيرةً إلى أن محوري المأمونية والفاعلية يتم التأكد منهما داخل الشركة ثم تنتهي المرحلة باستصدار التراخيص.

ومن المتوقع أن تنتج المادة الخام المتوفرة حاليًّا نحو مليونين و200 ألف جرعة وفق رئيسة الشركة التي أشارت إلى أن هناك خطة طموحة حتى نهاية العام تستهدف إنتاج 40 مليون جرعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم الجمعة الماضية، وصول أول دفعة من المادة الخام لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاح سينوفاك الصيني بواقع 1400 لتر.

جاء ذلك ضمن الاتفاقية مع الجانب الصيني لتصنيع 40 مليون جرعة في مصر كأول دولة إفريقية تصنع لقاحات فيروس كورونا، على أن يكون أول إنتاج نهاية يونيو المقبل.