الحكومة البرازيلية تدرس تمديد المساعدات الطارئة

تدرس الحكومة البرازيلية تمديد العمل بنظام المساعدات الطارئة للعمال غير الرسميين، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، مع تزايد المخاوف من موجة ثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانخفاض شعبية الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن صحيفة أو جلوبو القول إنه يمكن تمديد المعونة بما يصل إلى أربعة أقساط أخرى، مشيرة إلى دعم حلفاء الرئيس في الكونجرس لهذا الاتجاه.

وأشارت الصحيفة إلى أن التغييرات في برنامج علاوة الأسرة المعروف باسم (بولسا فاميليا)، التي كان مقررا في البداية أن تدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل، سيتم تأجيلها.

وقالت صحيفة إستادو إنه قد يتم التوصل إلى قرار في غضون الأيام المقبلة، مع التعديل الدستوري المرسل إلى الكونجرس.

وأشارت إلى أن فترة تمديد المساعدات لا تزال قيد المناقشة داخل الحكومة لأنها تنطوي على إذن لإنفاق مبلغ يتجاوز الـ 44 مليار ريال الحالية المسموح بها بالفعل.

وتنتهي صلاحية المساعدات الحالية في يوليو المقبل، بعد أربعة أشهر من المعونات بأقساط تتراوح من 150 ريال إلى 375 ريال، مما أدى إلى مصروفات بلغت نحو 11 مليار ريال شهريا.