الدفاع الأمريكية: تعيين الجنرال وليام زانا قائدا لقوة المهام المشتركة بالقرن الإفريقي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، تولي الجنرال وليام زانا، قيادة قوة المهام المشتركة في منطقة شرق إفريقيا والإشراف على العمليات التي تنطلق من مركز البنتاجون في جيبوتي.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، تولى زانا، الذي حل محل الجنرال لابث فلورا، مهام منصبه الجديد خلال حفل أقيم بقاعدة "ليمونير" العسكرية الأمريكية؛ حيث تتمركز قوات قوة المهام المشتركة في منطقة القرن الأفريقي.

من جانبه، قال الجنرال زانا، البالغ من العمر 34، إنه يتطلع لتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع شركاء الولايات المتحدة داخل أفريقيا وخارجها.

تجدر الإشارة إلى أن زانا شغل في السابق منصب نائب مدير الشؤون السياسية والعسكرية لإفريقيا في هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع الأمريكية، كما خدم في جيبوتي كنائب لقائد قوة المهام المشتركة في القرن الأفريقي.