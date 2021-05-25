الجزائر تسجل 254 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا

قال الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 254 حالة إصابة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة في يوم واحد.

وأضاف فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 127 ألفا و361 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3433 حالة وفاة، موضحا أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 88 ألفا و672 حالة، بعد شفاء 138 حالة خلال يوم واحد، مشيرا إلى وجود 20 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر، بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.