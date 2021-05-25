أكّدت الباحثة في البيولوجيا الجزيئية في معهد تولوز بفرنسا الدكتورة أصالة لمع، أنّ عدوى الفطريات ليس لها علاقة بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها ترتبط بضعف المناعة.

وقالت في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الثلاثاء، إن الفطريات لا تعتبر جديدة على البشرية ويزداد نشاطها في فترات انتشار الأوبئة، موضحة أن تزايد نشاط الفطريات في هذه الآونة يعتبر من العوارض الجانبية لجائحة كورونا.

وأضافت: «كورونا منتشر منذ أكثر من عام.. لو أن هناك علاقة سببية بين الفطريات وكوفيد 19 لانتشرت هذه الأمراض في العالم أجمع وليس فقط في الهند».

وأوضحت أن الأمراض الفطرية، بما فيها الفطر الأسود، ينتشر في البلدان المزدحمة بعدد السكان والتي تعيش في حالة الفقر وكذا تعاني مستشفياتها من قلة النظافة بالمستشفيات، ضاربة مثال على ذلك بالهند التي وصلت إلى تسجيل 400 ألف إصابة بالمرض يوميًّا.

وأفادت أصالة، بأن الفطريات تستفيد من انخفاض مناعة الجسم فتبادر بالغزو على الفور، وأن الأمر نفسه ينطبق على البكتيريا أو أي نوع من أنواع العدوى، حسب تعبيرها.

ويزداد ظهور الفطريات، وفق الباحثة، في المستشفيات حيث تكثر الأدوية التي لها آثار سلبية على المناعة، وبالتالي تكون الفرصة مهيأة للإصابة بالفطريات.

وكثر الحديث عن الفطر الأسود في أعقاب وفاة الفنان القدير سمير غانم، والذي كشف شقيقه أنه توفي بمرض الفطر الأسود وأنه أصيب به في أعقاب تعافيه من فيروس كورونا.

وفيما أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا - في وقت سابق - أنه شخَّص حالتين بهذا المرض أصيبتا بسبب وضع صحي مرتبط بمثبطات مناعة، فقد أكدت وزارة الصحة وكذا لجنة الصحة في مجلس النواب أنه لم يتم رصد انتشار لهذا المرض في مصر في الوقت الحالي.