ريان: الأهلي يمتلك أفضل اللاعبين في إفريقيا وتصريحات البنزرتي حرب نفسية

يرى ياسر ريان، لاعب الأهلي السابق، أن الفريق يملك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن تراجع مستواه في بعض المباريات أمر طبيعي بسبب تلاحم المباريات.

وقال ريان في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الأهلي يملك أفضل اللاعبين حاليا في مصر وإفريقيا، وأي فريق في العالم يحدث له بعض التراجع، ميسي حين يتراجع مستواه فريق برشلونة يتأثر».

وأضاف: «الأهلي لا يقف على لاعب، فعلى مدار تاريخ النادي رحل واعتزل عدد كبير من اللاعبين والفريق لم يتأثر، لكن حاليا الفريق يحتاج لبعض التدعيمات في بعض المراكز خاصة في مركز رأس الحربة».

في سياق متصل رد ياسر ريان على تصريحات فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، والتي أكد خلالها بأن الأهلي لم يكن مقنعاً أمام صن داونز وأن الترجي التونسي سيتأهل على حسابه لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح: «البنزرتي يعلم أن الأهلي الأقرب لتحقيق البطولة لذلك يطلق مثل هذه التصريحات، وهذه حرب نفسية وتدار بين الأندية في هذه الفترة قبل المباريات».

وأتم: «لا اتفق مع البنزرتي في تصريحاته رغم احترامي له كمدرب له تاريخ طويل في إفريفيا، والدليل أن الأهلي حقق بطولتي الدوري وإفريقيا وقريب من تحقيق السوبر الإفريقي بعد أيام».