عمليات إجلاء واسعة في الهند مع اقتراب إعصار ياس من الساحل الشرق للبلاد

أجرت السلطات في الهند عمليات إجلاء واسعة اليوم الثلاثاء، مع اقتراب إعصار قوي من الساحل الشرقي للبلاد، وذلك بعد أيام من هبوب إعصار قوي أودى بحياة 150 شخصا على الساحل الغربي.

ومن المتوقع أن يضرب إعصار ياس، الذي يحوم فوق خليج البنغال، ولايتي أوديسا والجمعة المقبلة غدا الأربعاء، وتصاحبه رياح تسير بسرعة 165 كيلومترا في الساعة، بحسب ما ذكرته هيئة الارصاد .

ووفقا لمسؤولي إدارة الكوارث، جرى نقل أكثر من 1.5 مليون شخص، مليون في ولاية البتغال الغربية و500 ألف شخص في أوديسا، لأماكن إيواء من المناطق الأكثر عرضة للخطر. وقد عرقلت العاصفة جهود مكافحة جائحة كورونا في الهند، ثاني أكثر دولة تضررا من الفيروس.

وقال كمال لوشان ميشرا المسؤول بإدارة الكوارث في أوديسا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "الأمر يمثل تحديا كبيرا في ظل مواجهتنا للموجة الثانية من فيروس كورونا. يتم توفير الكمامات ومطهرات الأيدي للأشخاص الذين تم إجلاؤهم، في حين يعمل القائمون على الإدارة على ضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي في أماكن الإيواء".

ويأتي إعصار ياس بعد هبوب إعصار قوي على الساحل الغربي للهند في 18 مايو الجاري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا، الكثير منهم غرقوا على متن زورق بالقرب من منجم نفطي بحري.