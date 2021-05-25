بوتين يوافق على عقد القمة مع بايدن في جنيف

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وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقد قمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن، حسبما أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء.

وأشار الكرملين إلى أن القمة محدد لها السادس عشر من يونيو المقبل في جنيف.