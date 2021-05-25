بوتين يوافق على عقد القمة مع بايدن في جنيف

الأكثر قراءة
أمريكا تفرض عقوبات واسعة النطاق على إثيوبيا وتتوعد بالمزيد
أحكام بالسجن المشدد للمتهمين باغتصاب فتاة التيك توك منة عبد العزيز
أخبر والدته قبل يومين.. انتحار طالب بكلية الطب في الدقهلية
وزير الري يكشف أسباب الفجوة بين إثيوبيا والسودان
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
ممتازةجيدةضعيفةلم أستطع الحكم حتى الآن
النتـائـج
تصويت
وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقد قمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن، حسبما أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء.
وأشار الكرملين إلى أن القمة محدد لها السادس عشر من يونيو المقبل في جنيف.