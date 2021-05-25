 بوتين يوافق على عقد القمة مع بايدن في جنيف - بوابة الشروق
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بوتين يوافق على عقد القمة مع بايدن في جنيف

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 4:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 4:59 م

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقد قمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن، حسبما أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء.

وأشار الكرملين إلى أن القمة محدد لها السادس عشر من يونيو المقبل في جنيف.

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