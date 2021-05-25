موسكو: الإرهاب والعرقلة الدولية هما الخطران الرئيسيان أمام الانتخابات في سوريا

أعلن السفير المفوض بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير تشوروف، أن التهديدين الرئيسيين، اللذين تواجههما الانتخابات الرئاسية في سوريا، هما الإرهاب والعرقلة الدولية.

وقال تشوروف -في تصريح صحفي لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الثلاثاء- إن الانتخابات الرئاسية في سوريا تجري في ظل وضع صعب"، مشيرا إلى أنه لن يصف هذا الوضع الصعب بالحرب الأهلية.

وأضاف: "ربما يكون الخطر الرئيسي لإجراء انتخابات مباشرة وعامة ومتكافئة وبوتيرة معقولة في سوريا، مع الحفاظ على سرية التصويت، هما العرقلة الدولية الجزئية لهذه الانتخابات والإرهاب المسلح"، مؤكدا أن هذين الخطرين قد يقفان حائلا أمام إجراء انتخابات ديمقراطية.