الفريق أسامة ربيع: الشركة المالكة للسفينة «إيفرجيفين» لم تقدر المجهود الذي بذلناه

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على الموقف القضائي الراهن بين هيئة قناة السويس والسفينة الجانحة إيفن جيفن مع أزمة التعويضات، قائلًا: خفضنا مبلغ التعويض بنسبة 40% ليصبح 550 مليار دولار من أصل 916 مليون دولار وبتسهيلات تشمل سداد بواقع 200 مليون دولار كاش والباقي بواقع 350 مليون دولار بتهسيلات عبر خطاب ضمان للبنوك ".

أوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الشركة المالكة للسفينة لم تقدر المجهود الذي بذل، مضيفًا: "الصراحة مش مقدرين المجهود اللي عملناه واننا نجحنا في تعويم السفينة في ستة أيام دون خسائر سواء في السفينة أو العنصر البشري ولم نلق التقدير اللازم والتفهم من قبل الشركة المالكة للسفينة للجهد الذي بذلناه حيث عرضت سداد مبلغ 150 مليون دولار وهو مبلغ هزيل لايغطي الخسائر التي تسببت فيها سفينتها".

أضاف ربيع أن الهيئة تكبدت خسائر كبيرة نتيجة أزمة السفينة، وأن الهيئة لاتبحث عن مكسب بل تعويض لتغطية خسائرها نتيجة الجنوح وماسببته من تعطيل لحركة الملاحة والتجارة، مشيرًا إلى أن العلاقات من المفترض أنها طويلة بين الشركة المالكة والهيئة لكن رغم هذه العلاقات المتميزة لم تبدي الشركة مرونة في سداد الخسائر.

يذاع "كلمة أخيرة" من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة "ON".



