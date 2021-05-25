استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البيرة

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استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" في حي أم الشرايط في مدينة البيرة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن "القوة الخاصة أطلقت النار على الشاب وتركته ينزف في الشارع إلى أن استشهد".