 استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البيرة - بوابة الشروق
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البيرة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 12:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 12:40 م

استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" في حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن "القوة الخاصة أطلقت النار على الشاب وتركته ينزف في الشارع إلى أن استشهد".

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