تقارير: ليفربول ينهي صفقة كوناتي

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أشارت تقارير إعلامية في ألمانيا إلى قرب اتمام صفقة انتقال ابراهيما كوناتيه لاعب نادي لايبزج الألماني لكرة القدم إلى نادي ليفربول الإنجليزي.

وذكرت شركة سكاي الإعلامية اليوم الثلاثاء استنادا إلى موظف في شركة سكاي إيطاليا الشقيقة أن لاعب قلب الدفاع اجتاز بالفعل الاختبار الطبي وأن اللاعب والنادي الإنجليزي اتفقا على إبرام عقد يستمر حتى 2026.

كانت العديد من وسائل الإعلام الألمانية ذكرت في وقت سابق أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى إيضاح في الصفقة.

وسيضم ليفربول كوناتيه اعتمادا على بند الشرط الجزائي في عقده مع لايبزج وينص على حصول النادي على 40 مليون يورو في حال فسخ العقد.

بهذا سيكون كوناتيه ثاني لاعب قلب دفاع يرحل عن لايبزج بعد دايو أوباميكانو الذي سينتقل إلى بايرن ميونخ في الصيف المقبل.

ولتعويض هذا النقص ضم لايبزج يوسكو جفارديول من دينامو زغرب ومحمد سيماكان من نادي ريسينج ستراسبورج.