إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني

أعاد أعضاء مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "البرلمان"، اليوم الأربعاء، انتخاب رئيس المجلس محمد باقر قاليباف للمنصب.

وبهذا أعيد انتخاب قاليباف لرئاسة البرلمان للعام الثالث.

كما انتُخب علي نيكزاد ليكون النائب الأول لرئيس البرلمان وعبد الرضا مصري ليكون النائب الثاني للرئيس، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

جدير بالذكر أن رئيس البرلمان والهيئة الرئاسية للمجلس يتولون مناصبهم لعام واحد، على أن يحق للرئيس وأعضاء الرئاسة أن يترشحوا في كل عام للبقاء في مناصبهم لعدة سنوات إذا ما أعاد الأعضاء انتخابهم.