ساديو ماني: سنخوض لقاء الريال من أجل المتعة

أكد الجناح السنغالي الدولي، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ، أنه سيخوض المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، من أجل المتعة.

ونفى ماني أن يكون لديه دوافع انتقامية من خسارة ليفربول أمام الريال في نهائي المسابقة القارية عام 2018.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد يوم السبت القادم في العاصمة الفرنسية باريس بنهائي دوري الأبطال، في إعادة للقائهما قبل أربعة أعوام الذي انتهى بفوز الفريق الإسباني 3 / 1 على نظيره الإنجليزي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وبينما شدد المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول أن ناديه يريد الثأر من خسارته أمام الريال، لكن ماني لا ينتابه نفس الشعور.

وقال ماني مبتسما في تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس) اليوم الأربعاء "أعتقد أن مو مجرد مو. بالتأكيد هذا ليس انتقاما. في أربع سنوات تغيرت أشياء كثيرة، لدينا المزيد من الخبرة والكفاءة في الفريق".

وأضاف ماني "أعتقد أننا جميعًا نسينا ما حدث في 2018. بالتأكيد ، كان ريال مدريد الفريق الأفضل واستحق الفوز بالنهائي، لكن مباراة السبت المقبل في باريس ستكون مختلفة".

وأوضح ماني "بالنسبة لي، فإنني أشعر بالهدوء، لا ضغوط، لا شيء على الإطلاق - فقط استمتع باللقاء. أعتقد أنها لحظة حالمة بالنسبة لنا، لذلك دعونا نستمتع بها دون أن نضغط على أنفسنا".

واختتم لاعب ليفربول حديثه قائلا "الجميع يبتسمون وواثقون، وهذا أمر مذهل. نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن هذا سيجعل المباراة مميزة".