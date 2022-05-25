أوين نجم ليفربول والريال السابق يتوقع بطل دوري الأبطال

يتوقع مايكل أوين مهاجم ليفربول وريال مدريد السابق، تفوق "الريدز" على "الميرينجي" في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

وأنهى كل من الريدز ولوس بلانكوس حملتيهما في الدوري هذا الاسبوع، ثم حولوا انتباههم الآن نحو نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام في باريس.

وسيتطلع فريق يورجن كلوب إلى التعافي من انتكاسة الدوري الإنجليزي الممتاز في فرنسا، فلقد أضاعوا اللقب بفارق نقطة واحدة واضطروا لرؤية مانشستر سيتي يتوج بطلًا لإنجلترا.

ومع ذلك يرى أوين أن الفوز بثلاث ألقاب سيجعل هذا الموسم «رائعًا» لليفربول، الذي فاز بالفعل بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي. نجم الريدز السابق إيجابي بشأن فرص الفريق في الفوز بدوري الأبطال.

وقال أوين في تصريحاته: «لم يكن ذلك كافيًا للفوز بالدوري يوم الأحد. ستظل ثلاثية الكأس موسمًا رائعًا للنادي. القلق الوحيد الذي يدخل هذه المباراة هو شكوك الإصابة في خط الوسط، إذا تمكن كلوب من الحصول على معظم لاعبته قبل هذا اللقاء، سيكون الأمر رائعًا للفريق».

ذهب أوين ليقترح أن ريال مدريد استغل حظه في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، كما توقع الإنجليزي أن يفوز فريق كلوب على لوس بلانكوس 3-1 يوم السبت.

وأضاف: «لقد فعل ريال مدريد أداء رائعًا للوصول إلى هذا النهائي، لكنني لست متأكدًا من أنه كان ينبغي عليهم الوصول إلى هذا الحد. لقد قدموا بعض العودة غير المُحتملة في البرنابيو، لا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على القيام بالمثل على أرض محايدة».

تابع: «أعتقد أن ليفربول سيكون لديه الكثير من الطاقة والسرعة والجودة. لن أشطب ريال مدريد أبدًا، لكن أعتقد أن ليفربول سيسجل في مرمى ريال مدريد. توقعي فوز ليفربول 3-1 هذا هو توقعي».

ولعب أوين في آنفيلد لمدة ثماني سنوات بين عامي 1996 و2004، ثم استبدل الريدز بريال مدريد في عام 2004، لكنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا في إسبانيا.