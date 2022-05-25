الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية لـ61 ألف مواطن في النصف الأول لمايو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ60 ألفا و955 مواطنا، من خلال 54 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال النصف الأول من الشهر الجاري.

يأتي إطلاق تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى إجراء 8 آلاف و770 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 11 ألفا و882 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 692 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد عبد الغفار، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 2962 مواطناً بمحافظة أسوان، و3 آلاف و781 مواطنًا بأسيوط، و820 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و1078 مواطناً بالأقصر، و530 مواطنًا بالبحر الأحمر، و4 آلاف و85 مواطناً بالبحيرة، و2808 مواطنين بالجيزة، و2696 مواطناً بالدقهلية، و987 مواطناً بالسويس، و2124 مواطنًا بالشرقية، و3 آلاف و394 مواطناً بالفيوم.

ولفتت الصادق، إلى تقديم الخدمة أيضاً لـ5 آلاف و188 مواطنًا بالقاهرة، و3 آلاف و978 مواطنًا بالقليوبية، و2188 مواطناً بالمنوفية، و3 آلاف و355 مواطنًا بالمنيا، و2286 مواطناً بالوادي الجديد، و4 آلاف و33 مواطناً ببني سويف، و424 مواطناً بجنوب سيناء، و1628 مواطنًا بسوهاج، و4 آلاف و373 مواطناً بكفر الشيخ، و702 مواطن بمطروح، و939 مواطناً بقنا، و3 آلاف و243 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و353 مواطناً بدمياط.