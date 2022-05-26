هولندا: البراءة لألماني أدين في حادث طعن قبل 28 عاما



قضت أعلى محكمة في هولندا، اليوم الأربعاء، بعدم وجود دليل لإدانة مواطن ألماني في جريمة طعن والد زوجته في معسكر بالقرب من امستردام قبل 28 عاما.



وصدر حكم بحق فرانك ف.، بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة القتل غير العمد.



وتوفى والد زوجة فرانك ف. بعد تعرضه للطعن في مدينة بتين الساحلية، شمال امستردام في عام 1994.



وكان فراك ف. أقر في بادئ الأمر بارتكاب الجريمة، ولكنه تراجع لاحقا، وبرئ منها في عام 1994. ورغم ذلك، فقد أدين في الاستئناف وحكم عليه بعقوبة السجن خمس سنوات، وقضى جزءا من العقوبة.



وأصدر المجلس الأعلى قرارا في عام 2001 بإعادة المحاكمة، بعدما توصل عالم نفس قانوني إلى أن إفادة الرجل كانت اعترافا كاذبا. وتبنت المحكمة رأي الخبير المتخصص، والمؤشرات على أن شخصا آخر اقترف الجريمة. كما طالب الادعاء العام ببراءة فرانك ف.