وكيل تعليم المنوفية يشهد اجتماع اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية

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شهد هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اجتماع اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية لشهر مايو 2022.

حضر الاجتماع سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور ناصر محمد شرشر مدير عام التأمين الصحي بالمنوفية، والدكتور عادل فهمي موجه عام التغذية المدرسية، وإسماعيل إبراهيم موجه أول التغذية المدرسية بالمديرية.

تناول جدول أعمال الاجتماع تقديم استعراض أوجه الدعم الذي أدى لجودة تقديم الوجبات خلال الفترة الماضية ومناقشة العقبات والسلبيات، ووضع حلول فورية لرفع كفاءة التنفيذ.

كما تم استعراض الفئات المستفيدة من التغذية المدرسية، خلال فترة امتحانات الدور الأول لطلاب القسم الداخلي للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين.