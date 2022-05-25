حكيم زياش: لن أنضم لمنتخب المغرب في ظل تواجد خليلوزيتش

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أكد حكيم زياش نجم المنتخب المغربي وتشيلسي الإنجليزي أنه لن ينضم لأسود الأطلس في ظل تواجد البوسني وحيد خليلوزيتش على رأس الإدارة الفنية للمنتخب.

وقال زياش في تصريحات تداولتها صحيفة «هيسبورت» المغربية نقلا عن موقع «ESPN» الهولندي إن زياش حسم أمره بعدم التواجد في المنتخب المغربي طالما ظل خليلوزيتش في مهمته كمدرب للمنتخب المغربي.

وأضاف:" بإمكان خليلوزيتش الطيران عاليا أو بشكل منخفض أو الوقوف على عتبة منزلي، النوم في العلية أو في القبو.. أنا لا ألعب لهذا الناخب الوطني".

جدير بالذكر أن مدرب المغرب قرر استبعاد لاعب تشيلسي من القائمة التي شاركت في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي أقُيمت في الكاميرون بسبب عدم التزامه بقواعد الانضباط التي تم وضعها.

ويخوض منتخب المغرب مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في منافسات كأس العالم والتي ستُقام في قطر بنهاية العام الجاري.