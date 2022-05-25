علماء آثار في إسرائيل يكتشفون بقايا مزرعة عمرها أكثر من 2000 عام

اكتشف علماء آثار في إسرائيل بقايا مزرعة يُعتقد أن عمرها 2100 عام.

وأعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على مجموعة من الأغراض، من بينها العشرات من الأوزان المستخدمة في الأنوال، وأوعية تخزين خزفية كبيرة، وأدوات زراعية كالفؤوس والمناجل. كما تم العثور على عملات معدنية تعود إلى النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد.

وقالت المسؤولة أماني أبو حامد، في بيان صحفي: "إننا محظوظون للغاية لاكتشاف كبسولة زمنية، بقيت فيها كل اللقيات في المكان الذي تركه فيها من كانوا يعيشون في الموقع".

وأوضحت أنه يبدو أن سكان المكان غادروه على عجل بسبب خطر وشيك، ربما خوفا من التعرض لهجوم عسكري.

وأوضح البيان أنه تم اكتشاف الآثار خلال أعمال حفر قبل إطلاق مشروع على بحيرة طبرية، حيث سيتم ضخ مياه البحر المحلاة إلى البحيرة من أجل الحفاظ على منسوب المياه.