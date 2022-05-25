محافظ سوهاج ومدير الأمن يبحثان موقف توريد محصول القمح بالصوامع والشون

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا بحضور اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء هشام رشاد وكيل الإدارة العامة لمباحث التموين؛ لمتابعة موقف توريد الأقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة لموسم 2022، والتأكيد على فرض الرقابة والسيطرة على حركة نقل وتداول الأقماح، بحضور ممثلي التموين، والزراعة، وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومباحث التموين بسوهاج، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع.

تناول الاجتماع عرض موقف توريد الأقماح والكميات التي تم توريدها حتى الآن لجميع الشون والصوامع، والتي بلغت 61 ألفا و152 طنا، ووجه المحافظ بإعداد تقرير يومي بنتائج اللجان التي تم تشكيلها بجميع مراكز المحافظة لحصر المساحات المنزرعة فعليا بالقمح، وما تم توريده من تلك المساحات، وما لم يتم توريده، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضوابط عمليات التوريد.

كما ناقش الاجتماع آليات التعاون بين المحافظة ومديرية الأمن، ومباحث التموين، والتموين، والزراعة، وجميع الجهات المعنية، وتكثيف الجهود وحملات التوعية؛ لتوريد أكبر كميات ممكنة من الأقماح، والحفاظ على كل حبة قمح تصل إلى الصوامع والشون، وتسهيل الإجراءات على الموردين.

وشدد الفقي، خلال الاجتماع على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة، والرقابة على حركة تداول الأقماح بالطرق والأكمنة الأمنية، والعبارات النيلية.