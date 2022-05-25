رئيس الطائفة الإنجيلية: هناك إرادة سياسية ورغبة جادة في مصر للتغيير

• زكي: تطبيق القانون على الجميع يخلق مساحة من الأمن والأمان

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن الهيئة الإنجيلية جزء من كل المبادرات الرئاسية ومن التحالف الوطني الذي أنشأته الدولة المصرية للتعامل مع قضايا المجتمع المدني.

وأضاف زكي، خلال مؤتمر صحفي عقده، بحضور عدد من الصحفيين على هامش مؤتمر الشباب وصناعة التغيير والذي أقيم بأحد الفنادق بالإسكندرية، ونظمه منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية في مصر: "نشعر سعادة باشتراكنا في مبادرة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر وكرامة وتكافل، ونحن على الأرض ولا نتحدث في الغرف المغلقة، ونخدم 3 ملايين مواطن فقير سنويًا دون النظر إلى الدين أو اللون أو الجنس".

وعن الحوار الوطني، أوضح: "اللقاء على مستويين، لقاء مع النخبة، ولقاء آخر سنتحرك فيه إلى الأقاليم في أسيوط، وسنقيم لقاءات مع المجتمعات المحلية، أي أن للحوار 3 مسارات، لقاء مع النخبة، لقاء مع الأقاليم، ولقاء في إطار الحوارات الدولية، للربط بين ما يحدث في المجتمع المحلي والدولي".

وأكد "ليس كل ما سيتم طرحه سيتم تنفيذه، لكن في مصر رغبة جادة في التغيير وفيه إرادة سياسية، ولأول مرة في التاريخ الحديث في مصر، الدولة ملتزمة وجادة بتطبيق القانون على الجميع، ولأول مرة تختفي كلمة مختل عقلي في حالات كثيرة، وفي كل الحالات يطبق القانون على الجميع، وهناك إرادة سياسية لتطبيق القانون على الجميع، وليس هناك مجتمع سليم 100%.

وأوضح أن التوقع أنه سيتم التعامل مع نتائج الحوار الوطني، بجدية، وتطبيق القانون على الجميع يخلق مساحة من الأمن والأمان.

وأردف: "نسعى إلى حوار جاد وعميق يتناول القضايا الحقوقية، والأهم أن الحوار يتطرق إلى تحديات حقيقية، وقضية التعليم ستكون أهم النتائج التي يتعرض لها الحوار".

وشدد على أن أصعب تغيير هو التغيير الثقافي، والتغيير المرتبط بمنظومة القيم والعادات والتقاليد، ونرى بعض التصريحات من المتطرفين، وهذا يمثل صدمة من الناس، ولكن التغيير الثقافي من أصعب الأمور ويحتاج إلى نفس طويل جدًا، كأنك تمسك مشرط وتتعامل مع جروح المجتمع، بحسب وصفه.

وأكد: "لا أتصور أن ننجز في الحوار في أيام، وتغيير المنظومات الحاكمة في فكر الناس يأخذ وقت وهي عملية مستمرة، وسلوك الناس مختلف، والحوار في وجهة نظري قيمته أنه يفتح المساحات لخروجها والتعامل معاها، ونحن كهيئة قبطية إنجيلية دورنا بناء الجسور دايمًا، وكثير من برامجنا هدفنا بناء الجسور بين أطياف المجتمع وفئاته".

وأشار إلى أن رؤية الهيئة القبطية الإنجيلية نقل الحوار من مستوى المجتمعات إلى المهتمين بالأمر من صناع القرار.