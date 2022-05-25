دراسة: مشاهدة التلفزيون 4 ساعات يوميا تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب بـ16%

ترتبط عادة المشاهدة الزائدة للتلفاز يوميا دون حركة بكثير من المشاكل، كالسمنة على سبيل المثال، لكن دراسة علمية رجحت أضرارا أكثر خطورة، إذ أفادت بتسبب 4 ساعات أمام التلفاز يوميا في رفع فرص الإصابة بمرض القلب التاجي بـ16%.

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن فريق من جامعة هونج كونج أجرى تحليلا لعينة من 373 ألف شخص بريطاني من البنك البيولوجي البريطاني، والذين لم يكن أي منهم مريضا بالقلب حين تم تسجيله في البنك البيولوجي.

وكشف الفريق إصابة نحو 9200 من الأشخاص (عينة الدراسة) بمرض القلب التاجي الذي تتعرض فيه شرايين القلب للانسداد بتراكم الدهون حولها، واستثنى الفريق عوامل السمنة والتدخين وتناول الكحول والعوامل الوراثية؛ ليتبين أن لمشاهدة التلفاز دورا في رفع فرص الإصابة بمرض القلب.

وأفادت الدراسة بأن مقارنة بالأشخاص الذين شاهدوا التلفزيون لمدة 4 ساعات أو أكثر يوميا، فإن أولئك الذين شاهدوه لمدة ساعة أو أقل لديهم خطر أقل بنسبة 16% للإصابة بأمراض القلب التاجية، بينما بالنسبة لأولئك الذين شاهدوا التلفزيون لمدة ساعتين إلى 3 ساعات في اليوم، كان الخطر أقل بنسبة 6%.

ورجح البروفيسور المساعد بجامعة هونج كونج ومشرف الدراسة، يونغوون كيم، أن الجلوس بشكل متواصل أمام التلفاز يتسبب في رفع معدلات الدهون والجلوكوز في الجسم، التي قد تتسبب في انسداد شرايين القلب.

ولم تذكر الدراسة شيئا عن دور ساعات المطالعة للهاتف أو الحاسوب، وذلك لما في مشاهدة التلفاز من إمكانية أعلى لتناول الطعام والنوم.