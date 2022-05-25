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مصر
وزيرة التضامن: تكلفة حج الجمعيات تصل 100 ألف جنيه
مدبولى: مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية والوصول لـ100 مليار دولار صادرات
وزيرة التضامن: عدد تأشيرات الحج المتاحة لمصر 25% مما كان معتادا
وزير الزراعة: إطلاق مشروع استصلاح 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء قريبا
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أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تعتزم تأييد إجراء تحقيق في جرائم حرب بأوكرانيا
تركيا تطالب بخطوات ملموسة مقابل تأييد انضمام فنلندا والسويد للناتو
الدبيبة يعلن عن نية إجراء انتخابات برلمانية نهاية العام
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ميلان يهنئ روما بعد تتويجه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي
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ساديو ماني: سنخوض لقاء الريال من أجل المتعة
رأي
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واحد تاني.. نور إيهاب: أحمد حلمي اداني ثقة في نفسي.. كان بيتكلم معايا كتير قبل أي مشهد
غدا.. أعمال العندليب في حفل «على مر الأجيال» بأوبرا الإسكندرية
رامي صبري يطرح بوستر أغنيته الجديدة «هي»
المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور
مال وأعمال
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مواطن
وزير السياحة والآثار يتسلم وسام الشمس المشرقة
شعبة المصوغات: بدء انتشار فكرة وجود الذهب عيار 14 بعد ارتفاع الأسعار
تزايد تأييد خطة رئيسة البنك المركزي الأوروبي لزيادة سعر الفائدة
حوادث وقضايا
إخماد حريق نشب في قطعة أرض بالوراق
ضبط 175 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في البحيرة
تأجيل محاكمة مدير تنفيذي بالمترو واثنين آخرين متهمين بالرشوة لـ 7 يونيو
دافعت عن شرفها.. تفاصيل مقتل سائق على يد فتاة إفريقية بأكتوبر
تليفزيون
إبراهيم عيسى